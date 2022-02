El Loco al capolinea: il Leeds ha ormai deciso di esonerare Bielsa

L’avventura di Marcelo Bielsa sulla panchina del Leeds United è ormai giunta al capolinea: da questo punto di vista decisiva è stata la batosta maturata ieri in casa contro il Tottenham di Antonio Conte, passato con un roboante 0-4 in quel di Elland Road. Una sconfitta che arriva al termine di un periodo tutt’altro che felice, con la formazione guidata dal tecnico argentino che ha incassato quattro sconfitte in altrettante gare con ben diciassette gol subiti, pur con l’attenuante dell’alto livello di avversari come Manchester United, Liverpool e appunto gli Spurs.

L’esonero pare ormai imminente, con il Leeds che avrebbe scelto anche il nome del successore di Bielsa: si tratta di Jesse Marsch, reduce da un’esperienza poco felice sulla panchina del Lipsia dopo aver allenato principalmente negli Stati Uniti.

Foto: Twitter Leeds United