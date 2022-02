Premier, Conte si rialza: il Tottenham batte 4-0 il Leeds. In gol anche Kulusevski

Torna al successo Antonio Conte dopo il ko di sette giorni fa col fanalino Burnley. Il suo Tottenham ha battuto 4-0 in trasferta il Leeds, grazie alle reti di Doherty, Kulusevski (secondo gol in campionato), Kane e Son. Grazie a questo successo gli Spurs salgono momentaneamente al sesto posto, mentre Bielsa affonda sempre di più in classifica ed è a serio rischio retrocessione.

FOTO: Twitter Tottenham