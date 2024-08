Lecce, Pelmard è arrivato in Italia: ora le visite mediche, poi la firma

Nella giornata di ieri, come vi abbiamo raccontato, dalla Francia era rimbalzata la notizia dell’imminente chiusura della trattativa tra il Lecce e il Clermont per l’arrivo nella squadra pugliese del difensore Andy Pelmard. Il Lecce, sui propri profili social, ha postato una foto che ritrae il giocatore appena atterrato in Italia, pronto a dirigersi a Lecce per le visite mediche di rito. Questo il post: “Il calciatore Andy Pelmard è appena atterrato e si sta dirigendo a Lecce per sostenere le visite mediche di rito.

Foto: instagram Lecce