Dalla Francia (ore 16.58): “Pelmard al Lecce in dirittura d’arrivo”

Come riportato dal giornalista dell’Equipe Loïc Tanzi, il Clermont e il Lecce hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Andy Pelmard alla squadra salentina. Pelmard è un difensore francese, classe 2000, cresciuto nel settore giovanile del Nizza, che nello scorso campionato ha giocato da titolare in Ligue 1 con il Clermont: 34 partite di cui 33 da titolare per lui, che ha giocato soprattutto come difensore centrale, ma anche come terzino.

Foto: instagram Pelmard