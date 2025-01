Lecce, Dorgu convocato per Parma

Il tecnico del Lecce, Marco Giampaolo ha diramato la lista dei convocati per la sfida salvezza di domani sera, a Parma. Tra i convocati c’è anche l’uomo mercato, Patrick Dorgu. Il calciatore, come raccontato, viaggia velocemente verso il Manchester United. Il Lecce aveva fissato una quota da 40 milioni, probabilmente andremo leggermente sotto quella cifra. Ma ci sono le condizioni per tagliare rapidamente il traguardo. Evidentemente dopo la giornata di campionato si chiuderà.

Di seguito l’elenco completo dei calciatori a disposizione di Giampaolo:

Portieri: Falcone, Fruchtl, Samooja.

Difensori: Baschirotto, Bonifazi, Tiago Gabriel, Gallo, Guilbert, Jean, Veiga.

Centrocampisti: Coulibaly, Helgason, Kaba, Pierret, Ramadani.

Attaccanti: Burnete, Dorgu, Karlsson, Krstovic, Morente, Pierotti, Rebic.

