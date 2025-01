Dorgu in chiusura al Manchester United, appena sotto i 40 milioni

Patrick Dorgu viaggia velocemente verso il Manchester United. Il Lecce aveva fissato una quota da 40 milioni, ci stiamo avvicinando. Se non saranno 40 milioni, andremo leggermente sotto quella cifra. Ma ci sono le condizioni per tagliare rapidamente il traguardo. Un’occasione unica per Dorgu che vede a un passo la svolta per la sua giovane carriera. Nelle scorse settimane si erano interessati a lui Juventus e Napoli, ma senza affondare, per il club azzurro sarebbe stato un’operazione in vista della prossima estate. Ma il Manchester United ha messo la freccia e ha voglia di chiudere in queste ore.

Foto: Instagram Dorgu