Lebouef tuona contro Cristiano Ronaldo: “Irrispettoso!”

L’ex difensore del Chelsea Fran Lebouef ha parlato di Cristiano Ronaldo definendolo “irrispettoso”. Per quale motivo? Al centro della disputa, la scelta del portoghese di lasciare stadio prima del triplice fischio dell’amichevole della scorsa domenica tra il Manchester United e il Rayo Vallecano. Il duro messaggio è stato riportato da As: “Non è professionale, con tutti il rispetto per il giocatore e per ciò che ha fatto nel corso della sua carriera, però non è professionale, è una mancanza di rispetto nei confronti del club. Bisogna rimanere, bisogna dimostrare rispetto nei confronti degli altri giocatori, dei tifosi che sono venuti. Fai ancora parte del club, hai firmato per loro, devi giocare per loro, non hanno commesso alcun errore. Vogliono tenerti, dunque tutto ciò che devi fare, perlomeno, è stare seduto e aspettare fino alla fine della partita”.

Foto: Twitter Cristiano Ronaldo