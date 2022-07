Atletico Madrid, prosegue la protesta contro Cristiano Ronaldo: la sua replica ai tifosi

Le indiscrezioni relative al possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo all’Atletico Madrid continuano ad essere al centro delle discussioni di mercato. In particolare, sorprende la reazione che i tifosi biancorossi alle ultime notizie. L’Union Internacional de Penas – come anticipato – aveva utilizzato parole dure all’indirizzo del portoghese in una nota ufficiale. Dopodiché, la protesta è giunta alla prima amichevole della squadra di Simeone contro il Numancia. In quell’occasione è stato mostrato uno striscione dal messaggio tutt’altro che criptico: “CR7 non è il benvenuto”.

L’immagine, come riporta Marca, ha fatto immediatamente il giro dei social, diventando virale in una manciata di minuti. Condivisa anche su un account Instagram (cr7madridy_), ha ricevuto il commento del diretto interessato. L’ex attaccante della Juventus ha replicato alle critiche dei tifosi… col sorriso: le emoji utilizzate sono, per l’appunto, quelle della risata.

Fonte: Twitter Cristiano Ronaldo