Le ultimissime sulle probabili formazioni di Vitesse-Roma

Dopo i tafferugli dell’ultimo fine settimana, il Vitesse torna in campo davanti ai propri tifosi contro la Roma nella gara valida per gli ottavi di Conference League. Mourinho potrebbe optare per uno schieramento vicino a quello titolare: per questo il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Zaniolo e Abraham. Gialloneri con la difesa a tre e le due punte, Openda e Frederiksen. Di seguito le probabili formazioni:

VITESSE (3-4-1-2): Houwen; Oroz, Rasmussen, Doekhl; Dasa, Tronstad, Dmgjoni, Wittek; Manhoef; Frederiksen, Openda. All. Letsch

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Mkhitaryan, Oliveira, Pellegrini, Viña; Zaniolo, Abraham.

Foto: Instagram Roma