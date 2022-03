Disordini sul campo del Vitesse: tifosi contro il portiere avversario. Giovedì arriva la Roma

Nella serata di ieri era previsto l’avvio della venticinquesima giornata di Eredivisie e nel programma era inclusa la sfida tra Vitesse e Sparta Rotterdam. Il match è stata sospeso a pochi minuti dalla fine per l’invasione di un tifoso, che ha raggiunto il portiere della squadra ospite Maduka Okoye. L’estremo difensore ha provato ad allontanarlo, però alla ripresa del gioco è stato centrato in testa da un bicchiere di birra. Ma non è tutto, perché successivamente i tifosi gialloneri hanno iniziato a lanciare dei petardi andando vicini a colpire uno steward, rimasto fortunatamente solo stordito dall’esplosione.

I tentativi di riprendere le ostilità si sono conclusi in nulla di fatto per il volere dei giocatori dello Sparta Rotterdam che, nonostante il vantaggio (0-1), si sono rifiutati di tornare a giocare. Nel frattempo il Vitesse tra qualche giorno ospiterà la Roma per la gara di andata degli ottavi di Conference League.

Foto: Twitter Vitesse