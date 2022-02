Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sporting Lisbona-Manchester City

Stasera prenderanno il via gli ottavi di finale di Champions League col piatto forte rappresentato da Psg-Real Madrid. L’altra partita, invece, vedrà impegnato il Manchester City di Guardiola sul campo della sorpresa Sporting Lisbona. Buone notizie per i portoghesi che recuperano Gonçalves. Amorin si affiderà a lui, Paulinho e Sarabia per scardinare la difesa dei Citizens, che non potranno contare su Palmer, Grealish e Gabriel Jesus. Regolarmente in campo Stones e Laporte, rimasti fuori nell’ultimo turno di campionato. Di seguito le probabili formazioni:

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adan; Ignacio, Coates, Feddal; Porro, Nunez, Palhinha, Reis; Sarabia, Paulinho, Goncalves. All. Amorim.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Stones, Dias, Laporte, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Sterling, Foden. All. Guardiola.

Foto: Instagram Sporting Lisbona