Le ultimissime sulle probabili formazioni di PSG-Real Madrid

Partono gli ottavi di Champions League, con in campo domani uno dei match più attesi, quello tra PSG e Real Madrid al Parco dei Principi a Parigi.

Messi ritrova i suoi grandi rivali spagnoli, dei tempi del Barcellona. In casa parigina tantissimi gli ex, con Navas, Sergio Ramos, Hakimi e Di Maria. Ancora assente Neymar, Pochettino si affida al tridente Mbappé, Messi e Di Maria. In porta solito ballottaggio Donnarumma-Navas, con l’italiano che sembra favorito.

In casa Real, anche Ancelotti è un ex della partita. Il tecnico recupera Carvajal e probabilmente anche Benzema, dopo le parole del tecnico che rassicura sulle condizioni del francese. Nel tridente, agiranno Vinicius jr. e Asensio.

Queste le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Verratti, Gueye, Wijnaldum; Messi, Mbappe, Di Maria. Allenatore: Mauricio Pochettino.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti.

Foto: Twitter PSG