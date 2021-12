Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Inter

La 18a giornata prende il via domani con due anticipi: Lazio-Genoa e Salernitana-Inter.

Nella sfida dell’Arechi il tecnico Colantuono ha dubbi in tutti i reparti: in avanti dovrebbe agire Ribery alle spalle di Simy, favorito su Djuric. Possibile novità tra i pali, più Fiorillo di Belec.

Per Simone Inzaghi non c’è Darmian, non convocato. Ranocchia prova il recupero in extremis. Per il resto undici tipo con Sanchez che questa volta dovrebbe giocare al fianco di Dzeko, con Lautaro Martinez a riposo.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

SALERNITANA (4-4-1-1): Fiorillo (Belec); Dellicarri, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Kechrida, L. Coulibaly, Kastanos, Obi; Ribery; Simy (Djuric).

All. Colantuono.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko.

All. Simone Inzaghi. Foto: Twitter Salernitana