Shevchenko può sorridere per il rientro di Destro, che dopo il gol alla Samp e la buona prestazione in Coppa Italia dovrebbe partire con una maglia da titolare.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici: LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

All. Sarri. GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Masiello, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Destro, Pandev.

All. Shevchenko. Foto: Twitter Lazio

Non mancano le noie per: problema gastro-intestinale per Immobile, non si è allenato ed è a rischio forfait. Biancocelesti che giocheranno con grande probabilità con il falso nueve.