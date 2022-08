Kostic-Juve, Glasner conferma: “Sta lasciando il club, non sarà convocato per la Supercoppa”

Filip Kostic si appresta a diventare un nuovo calciatore della Juventus. La conferma arriva direttamente dal dal tecnico dell’Eintracht Oliver Glasner che, durante la conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Europea tra Real Madrid ed Eintracht, ha confermato che l’esterno è in trattativa con un altro club e non prenderà parte alla partita: “Kostic non farà parte del gruppo per la partita di domani, sta lasciando il club“. Kostic, come vi raccontiamo da maggio, è sempre più vicino a indossare la maglia della Juventus.

Foto: Twitter Eintracht