Le ultimissime sulle probabili formazioni di Malmö-Juventus

Domani è il giorno dell’esordio della Juventus nella Champions League 2021-22, i bianconeri sono attesi dalla trasferta insidiosa di Malmö, in Svezia. Allegri ha confermato la fiducia a Szczesny dopo l’ennesimo svarione di Napoli, ci sarà De Ligt a far coppia con Bonucci. Rientrano i sudamericani, con Danilo, Cuadrado, Alex Sandro e Dybala che dovrebbero partire dal 1′. Ancora non convocato Chiesa, out anche Bernardeschi per un fastidio al ginocchio. Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

Malmö (4-4-2): Diawara; Beijmo, Ahmedodzic, Brorsson, Olsson; Gwargis, Rakip, Innocent, Rieks; Colak, Birmancevic.

All. Tomasson.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Morata, Dybala.

All. Allegri.

Foto: Twitter Juventus