Allegri: “Troppi errori individuali da correggere. Giocano Szczesny e De Ligt”

In conferenza stampa, alla vigilia della gara con il Malmo, ha parlato il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri.

Queste le sue dichiarazioni: “Quest’anno iniziamo dopo un avvio di campionato disastroso e fuori casa dobbiamo andare a vincere per affrontare il girone nel migliore dei modi. Nel calcio non si può mai dire quello che può succedere. Domani dovremo concedere poche palle inattive e giocare bene. Dobbiamo affrontare le partite con serenità perché comunque, anche con punti in più in campionato avresti visto le cose in modo diverse ma le prestazioni sarebbero state le stesse. Sabato abbiamo sbagliato troppo, anche nei passaggi”.

Sugli errori: “Nessuno si aspettava un avvio così, però il lavoro che era stato fatto e che continueremo a fare è un lavoro fatto bene. Nel calcio non posso immaginare che Szczesny, affidabilissimo, commetta alcuni errori in tre partite. Se me l’avessero detto alla vigilia gli avrei dato del matto. Domani giocherà ancora lui perché ovviamente è un portiere di valore assoluto”.

Sugli infortunati: “Chiesa non era sereno per l’infortunio al flessore e portarlo, col rischio che si facesse male con l’intensità della Champions e con lui che gioca a strappi rischiavo di perderlo per un mese e non va bene. Bernardeschi ha preso una botta contro il Napoli e rischiarlo non aveva senso. Siamo 17 di movimento e bastano e avanzano”.

Sul Malmo: “Il Malmoe è una squadra fisica che è abituata a giocare la Champions. Ha buoni giocatori, i due attaccanti sono bravi. I due esterni sono due giocatori che hanno corsa e tecnica e dunque dovremo fare un’ottima partita”.

Su Kulusevski: “Kulusevski è un buon giocatore, un ragazzo che deve migliorare nella gestione della partita. Non so se domani giocherà dall’inizio, lo deciderò domattina”.

Il ruolo della Juve in Champions: “La Juventus era considerata favorita perché in quei 5 anni abbiamo giocato due finali, altri grandi risultati e qualche sfortuna. La Juventus, una delle prime volte in cui parlai col presidente, l’obiettivo è entrare nelle prime 8. Poi quando ci arrivi, può succedere di tutto. Devi cercare di passare il turno per provare a giocarti la Champions. Quest’anno non siamo tra le favorite ma non vuol dire che non abbiamo il desiderio di vincere, sono due cose diverse. Neanche il Chelsea era tra le favorite l’anno scorso e poi…”.

Su De Ligt: “De Ligt gioca insieme a Szczesny e altri nove. Così chiudiamo in bellezza la conferenza”.

Foto: Twitter Juventus