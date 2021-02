Le ultimissime sulle probabili formazioni di Barcellona-PSG

Stasera al Camp Nou Barcellona e Paris Saint-Germain si affrontano nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

L’unico dubbio per Koeman si chiama Gerard Piqué, il difensore spagnolo è stato convocato dal tecnico olandese, ma tutto dipenderà dalla fase di rifinitura. Pronto nel caso Mingueza per far coppia con Lenglet al centro della retroguardia blaugrana.

Pesanti le assenze di Neymar e Di Maria per Pochettino, il tecnico del club parigino deve scegliere chi tra Kean e Sarabia completerà l’attacco insieme a Icardi e Mbappé.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué (Mingueza), Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Griezmann, Messi.

All. Koeman.