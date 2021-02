Barcellona, i convocati di Koeman per il PSG

Ronald Koeman ha diramato la lista dei convocati per la gara di stasera contro il PSG: Gerard Piqué è in lista. Il difensore spagnolo è out da fine novembre per un problema al ginocchio.

Ecco la lista definitiva:

PORTIERI: Ter Stegen, Neto, Inaki Pena.

DIFENSORI: Dest, Piqué, Jordi Alba, Umtiti, Junior Firpo, Mingueza.

CENTROCAMPISTI: Busquets, Pjanic, Riqui Puig, Pedri, Matheus, De Jong.

ATTACCANTI: Griezmann, Braithwaite, Messi, Dembélé, Trincao.

Foto: Twitter personale Piqué