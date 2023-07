Le Normand, il Napoli apprezza e spinge. E c’è una certezza dalla Spagna

Con Kim Min-Jae destinato a vestire la maglia del Bayern Monaco (manca solo l’ufficialità), il Napoli è alla ricerca del perno difensivo da regalare a Rudi Garcia. Uno dei profili più apprezzati dalla società azzurra è Robin Le Normand, difensore classe ’96 della Real Sociedad. Un nome che avanza sempre più nei piani azzurri, considerata anche la folta concorrenza dalla Premier per Max Kilman. E stando quanto riportato (tre ore fa) dal quotidiano spagnolo El Nacional, il Napoli sarebbe pronto a pagare la clausola del difensore francese. La scorsa estate Le Normand era stato seguito dalla Fiorentina, ma la valutazione era alta e non ci sono stati i margini per chiudere l’affare.

Foto: twitter Real Sociedad