Esclusiva: Fiorentina, fari accesi sul difensore centrale Le Normand

La Fiorentina sta facendo un grande mercato, consegnerà a Italiano una squadra molto competitiva. Adesso bisogna solo capire come finirà per Milenkovic che piace ai grandi club. La Fiorentina aveva promesso la scorsa estate di liberarlo in presenza di un’offerta da almeno 15 milioni. È chiaro che poi la Fiorentina prenderà un altro difensore centrale, piace sempre Marlon dello Shakhtar ma c’è un nome che stuzzica di più. Stiamo parlando di Robin Le Normand, francese classe 1996 in forza alla Real Sociedad, contratto in scadenza tra poco meno di due anni. Cresciuto nel Brest, la sua crescita è stata esponenziale, nella Liga è esploso: difensore solido e moderno. La Fiorentina stravede, profilo promosso da tutti gli osservatori. La Real Sociedad chiede 28 milioni, ma ci si può lavorare. E magari fare un’offerta dopo che sarà più chiara la situazione legata a Milenkovic.

Foto: Twitter Real Sociedad