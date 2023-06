Lazio, Zaccagni festeggia il matrimonio: presente anche Lotito. E il rinnovo…

Matrimonio con tanti invitati di lusso tra Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, che hanno celebrato le nozze oggi. Presenti i compagni di squadra Ciro Immobile, Danilo Cataldi, Nicolò Casale e Stefan Radu. Ma non solo. Alla festa era presente anche il presidente Claudio Lotito, immortalato proprio con l’esterno biancoceleste. Un incontro che si ripeterà nei prossimi giorni per discutere – come vi avevamo già anticipato – del rinnovo. Ricordiamo che l’attuale scadenza di Zaccagni con la Lazio è fissata a giugno 2025, si potrebbe andare almeno fino al 2027, sfondando il muro dei 3 milioni di ingaggio più bonus a stagione.

Foto: Instagram Zaccagni