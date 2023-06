L’indiscrezione: rinnovo Zaccagni, in agenda nuovo incontro

Mattia Zaccagni è reduce da una grande stagione, soltanto Mancini non se n’è accorto dopo averlo snobbato in passato. E per l’esterno offensivo nel giro di 7-10 giorni ci sarà un nuovo incontro per adeguare e prolungare il contratto. L’attuale scadenza è 2025, si potrebbe andare almeno fino al 2027, sfondando il muro dei 3 milioni di ingaggio più bonus a stagione. Ricordiamo che la Lazio ha un discorso molto ben avviato anche per il prolungamento e l’adeguamento di Luis Alberto.

Foto: Instagram Zaccagni