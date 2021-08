Lazio, nuovi test medici per Pedro

Questa mattina alla clinica Paideia, struttura di riferimento della Lazio, l’esterno spagnolo Pedro ha svolto dei nuovi test fisici. Il giocatore, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, aveva già svolto una prima parte di visite mediche per essere a disposizione contro l’Empoli.

Foto: Twitter Lazio