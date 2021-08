L’indiscrezione: Pedro-Lazio, visite già svolte. Ora è atteso a Formello

Pedro dalla Roma alla Lazio resterà uno dei momenti più significativi di questa sessione di calciomercato. Ne avevamo parlato a sorpresa martedì, l’operazione è stata chiusa nel giro di 24 ore. Ieri vi avevamo raccontato come tutto si sarebbe organizzato in modo da consentire all’attaccante spagnolo di poter svolgere le visite mediche, cosa che è avvenuta e in gran segreto stamattina. Al punto che Pedro è atteso a Formello per mettersi a disposizione di Sarri. Potrebbe anche essere convocato per l’esordio in campionato di Empoli.

Foto: Twitter Roma