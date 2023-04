Lazio, il chirurgo Salvatori: “Il rientro di Ciro dipende da quanto riuscirà a sopportare il dolore”

Dopo la notizia del rientro a casa nella giornata odierna, per Ciro Immobile si cerca di capire la situazione legata al ritorno in campo. A parlare c’è Stefano Salvatori, chirurgo della Lazio, che prova a fare un quadro della situazione: “É difficile parlare di situazioni del genere dall’esterno e prima di tutto bisogna dare fiducia e rispetto ai dottori che lo seguono tutti i giorni. Leggendo il bollettino pubblicato, in base alla mia esperienza, ritengo che il problema non sia sicuramente il trauma distorsivo lombare, che in pochi giorni si risolve. Va sottolineato che si tratta di una delle ultime due costole, quelle definite fluttuanti perché sono di costituzione di tipo cartilagineo e in quanto tali si mettono a posto prima. In questi casi i recuperi dipendono molto dal livello di sopportazione del dolore dell’atleta, rischi particolari non ce ne sono. Non si devono seguire neanche cure particolari, a parte il riposo e la terapia farmacologica”.

Foto: Immobile Twitter uff Lazio