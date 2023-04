Ciro Immobile tornerà a casa nella giornata odierna

L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, è pronto a lasciare l’ospedale Gemelli di Roma. Il calciatore dopo aver passato l’ultima notte al fianco della figlia più grande ha ricevuto l’okay per tornare a casa dopo 2 giorni in osservazione. La distorsione in zona lombare della colonna vertebrale può curarsi in pochi giorni di riposo, per sua fortuna non ci sono problemi sulla respirazione. Difficile però capire quando potrà rientrare in campo, l’unica certezza è l’assenza contro il Torino per questo fine settimana, il calciatore spera di rientrare contro l’Inter stringendo i denti.

Foto: Immobile Twitter Lazio gol vsInter