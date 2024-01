Lazio e l’esterno offensivo: nomi veri o falsi, tutti i retroscena

Antonio Candreva è stato accostato alla Lazio nell’ultimo mese e negli ultimi giorni. Ci siamo informati e arriviamo alla conclusione: non ci risulta. Non soltanto perché Candreva viaggia verso i 37 anni, ma anche perché la Salernitana non si vuole privare del suo punto di riferimento per provare a centrare una salvezza che oggi obiettivamente sembra molto difficile. Gli accostamenti possono essere stati figli di una volontà unilaterale, mi metto sul mercato, ma senza riscontri dal club coinvolto, nel caso specifico la Lazio. Questo non significa che gli uomini di Lotito non faranno un’operazione, ma dipenderà da un’occasione davvero idonea alle necessità. Un intermediario ha proposto Bryn Gil di proprietà del Tottenham: buon giocatore, ma poco incisivo tra gol e assist. Ocampos è un discreto interprete, ma la Lazio cerca un profilo più giovane e di prospettiva. Il discorso vale per Rafa Silva (in scadenza con il Benfica), di sicuro un attaccante esterno di talento ma che va verso i 31 anni e ha condizioni economiche alte all’interno di un’asta. Negli ultimi giorni è stato accostato Gudmndusson alla Lazio anche per l’estate, ma la sua valutazione è di almeno 30 milioni e per il momento si tratta di un’inutile acrobazia. Nomi su nomi in libertà, senza un criterio serio, preferiamo avere rispetto: chi ci legge non deve perdere la bussola su cose prive della minima profondità (vedi Zaha la scorsa estate) e il discorso vale ovviamente per chi segue la Lazio. Per quanto riguarda Bernardeschi, a prescindere dalle smentite di Lotito, è lo stesso spot di chi la scorsa estate aveva mandato D’Ambrosio a un passo dalla Lazio, sappiamo bene com’è finita. Chiusura su Cambiaghi: è stato offerto dal suo agente Minieri, ma non c’è stata una sola proposta della Lazio all’Atalanta proprietaria del cartellino, l’esterno sta giocando in prestito a Empoli. E per l’Empoli, a prescindere, sarebbe un problema privarsi di uno dei protagonisti del tridente offensivo affidato a Davide Nicola. La Lazio studia anche centrocampisti giovani e di qualità: confermiamo il gradimento per Fazzini e Casadei, entrambi 2003, ma in linea di massima parliamo di situazioni da valutare per la prossima sessione di mercato.

Foto: Instagram Salernitana