Esclusiva: la Lazio continua a seguire Fazzini e Casadei

La Lazio continua a seguire due centrocampisti del 2003 che aveva già sondato. Stiamo parlando di Jacopo Fazzini e Cesare Casadei, di sicuro profili di spessore. Di Fazzini abbiamo parlato non troppi giorni fa, l’Empoli vorrebbe tenerlo essendo una pedina fondamentale in chiave salvezza, ma la situazione va seguita per il presente e per il futuro. Su Casadei c’era stato un tentativo last minute, sorpresa dello scorso agosto, ma in quell’occasione fu mantenuta la promessa che il Chelsea aveva fatto al Leicester. Lo stesso Casadei aveva ammesso, lo scorso settembre, l’interesse dall’Italia senza nominare la Lazio (c’era stato anche un sondaggio della Juve). Adesso l’ex Inter torna al Chelsea, interrompendo il prestito con il Leicester che preferisce puntare su Stefano Sensi. Casadei ha caratteristiche che Sarri ritiene ideali per il suo calcio, magari per la prossima estate. Senza correre troppo, il nome va comunque tenuto in considerazione.

Foto: twitter Azzurri