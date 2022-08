Lazio, depositata la lista per la Serie A: inserito anche Acerbi

Entro le 12 di oggi era prevista la compilazione della lista provvisoria per la Serie A. La Lazio l’ha depositata in Lega, ma con una novità importante. Tra i 25 giocatori da schierare nelle gare di campionato sono stati regolarmente inseriti Francesco Acerbi, Akpa Akpro e Sofian Kiyine. Il loro futuro è sempre più incerto, e sempre più lontano da Roma ma, in attesa di sciogliere il rebus relativo ai loro trasferimenti, Sarri li ha voluti considerare ancora all’interno del progetto.

Foto: Instagram Acerbi