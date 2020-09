Lautaro Valenti è arrivato a Parma, il presidente Krause: “Benvenuto”

Dopo un volo Buenos Aires-Parigi e Parigi-Bologna, Lautaro Valenti è finalmente sbarcato a Parma come vi avevamo anticipato nelle scorse ore. Arrivato in serata in città, il nuovo difensore – classe ’99 – arriva dal Lanus dove si è messo in mostra nell’ultimo periodo. Il presidente Kyle Krause attraverso un tweet gli ha dato il “Benvenuto”.

Join me in welcoming Lautaro Valenti to Parma 💛💙 pic.twitter.com/oBAc8LYxeq — Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) September 30, 2020

Foto: twitter Krause (presidente parma)