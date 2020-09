L’indiscrezione: Parma, Valenti, Osorio e Brunetta i primi ad arrivare. Poi Saponara e gli altri

Il Parma ha fretta, ieri sera vi abbiamo anticipato ben sei acquisti pronti. I primi ad arrivare saranno i difensori Valenti e Osorio, la posizione di Bruno Alves resta sempre più in bilico. Quindi toccherà al centrocampista Brunetta, che ha passaporto italiano, sempre più vicino per chi non se ne era accorto. Accordo di massima anche per Riccardo Saponara, sia l’allenatore Liverani che il direttore sportivo lo conoscono molto bene e c’è l’apertura totale della Fiorentina. Presentate anche le offerte per il terzino destro Klaiber dell’Utrecht e per il centrocampista Sohm dello Zurigo, il Parma ora ha fretta.

Foto: logo Parma