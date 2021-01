Lautaro: “Rinnovo? E’ quello che vogliamo, sto bene qui. Stasera abbiamo gestito bene la gara”

Nel poker dell’Inter al Benevento, Lautaro Martinez è stato grande protagonista. L’argentino ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la gara: “È stata una partita tosta nel primo tempo, abbiamo trovato il gol su un errore. Poi abbiamo gestito bene la gara, e nella ripresa abbiamo fatto i gol che ci siamo mangiati nel primo tempo. Siamo contenti di aver ottenuto i tre punti.

L’urlo dopo il gol? Ci sono gol più facili che posso fare e ne ho fatto uno che non ho cercato. Ma l’importante è che l’Inter vinca: siamo un gruppo unito e lavoriamo tutti i giorni per dare il meglio. Voglio migliorare ogni giorno, dare il meglio ogni giorno. Lukaku è importante per noi, oggi l’ha dimostrato: anche se un po’ sottotono ha fatto due gol e ha fatto bene.

Il rinnovo fino al 2024? E’ quello che vogliamo, sto bene qui e la società si è sempre comportata bene con me”.