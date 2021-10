Lautaro e l’Inter: quell’irruzione a sorpresa di gennaio 2018 e concorrenza sbaragliata

e l’: una trattativa che ricordiamo benissimo per le sorprese che vi raccontammo e per un decollo immediato, sarebbe diventata presto una grande operazione nerazzurra. La svolta fu del 25 gennaio 2018 quando vi anticipammo il summit a sorpresa per sbaragliare soprattutto la concorrenza del Quella stessa sera raccontammo la necessità dell’Inter di trovare gli accordi con il Racing Avellaneda per il luglio successivo in modo da assicurarsi un grande talento offensivo. I blitz di Ausilio, la volontà del diretto interessato, le svolte totali tra il 29 e il 30 gennaio quando vennero trovati gli accordi definitivi per una cifra poi a bilancio di circa 25 milioni. E ora il Toro è sempre più dentro l’Inter, felice di esserci, con tanto di clausola da 111 milioni cancellata e un rinnovo – appena annunciato e concordato da tempo- fino al 2026 da circa sei milioni di ingaggio a stagione. Ricordando quelle notti di gennaio 2018…