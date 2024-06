L’Austria batte l’Olanda 3-2 e vince il girone D. La Francia non va oltre il pari con la Polonia (1-1) e passa seconda

Concluso il Girone C a Euro 2024 con una sorpresa clamorosa. E’ l’Austria a qualificarsi come prima, battendo l’Olanda e sfruttando ancora un passo falso della Francia, che ritrova sì un gol di Mbappé, ma si ferma su Skorupski e la Polonia.

L’Austria batte l’Olanda 3-2 in una gara pazzesca. Vantaggio austriaco al 6′ con un’autorete di Malen. Risponde l’Olanda che pareggia a inizio ripresa, con un gran gol a giro di Gakpo. Ma l’Austria non molla e al 59′ ripassa avanti con Schmid, per il 2-1. Nuovo pareggio orange con Depay, che segna con un gol strepitoso il 2-2. Ma nel finale, è Sabitzer a far esplodere l’Austria, che trova il clamoroso 3-2. E non solo una vittoria.

La Francia non ingrana ancora a trova un pareggio clamoroso contro la Polonia già eliminata. Vantaggio per i francesi nella ripresa, con Mbappé che trova su rigore, il primo gol in una fase finale di un Europeo. Rigore che batte Skorupski. Francia in gestione ma all’improvviso, ingenuità di Upamecano, concede un rigore alla Polonia. Dagli 11 metri, prima Maignan para, poi viene fatto ripetere, e Lewandowski stavolta non sbaglia. Nonostante gli sforzi transalpini, Skorupski si supera e chiude la gara con un 1-1 clamoroso.

E quindi, Austria prima del girone con 6 punti, poi Francia 5, Olanda 4 che comunque sarà tra le migliori terze. La Polonia chiude con onore il suo europeo.

Foto: twitter euro 2024