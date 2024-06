Mbappé sblocca la Francia. Primo gol in un Europeo per l’asso del Real

La Francia sblocca la gara contro la Polonia, dopo un assedio del primo tempo, reso vano da straordinarie parate del portiere del Bologna, Skorupski.

Nella ripresa, i francesi si procurano un calcio di rigore per un fallo su Dembelé. Dal dischetto va lo specialista Mbappé che spiazza Skorupski portando in vantaggio i transalpini che salgono momentaneamente al primo posto.

Primo gol dell’asso del Real in un campionato Europeo. Per la Francia primo gol di un suo calciatore in questo Europeo, dopo aver usufruito di un’autorete con l’Austria e dopo lo 0-0 con l’Olanda.

