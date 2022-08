Laurienté in orbita Sassuolo: una pista di due settimane fa

Siamo sempre più nel vivo della cessione di Giacomo Raspadori al Napoli. Tanto che il Sassuolo sta già pensando al sostituto del centravanti italiano e l’identikit porta al nome di Armand Laurienté, jolly offensivo del Lorient. Una pista che già vi avevamo raccontato due settimane fa e che è tornata ad accendersi in questi giorni. Sul centravanti francese c’era anche il Torino, ma adesso i granata sono fuori dai radar. Laurienté è un classe ’98, jolly tutta fascia che può giocare sia a destra che a sinistra. Nell’ultima stagione in Ligue1 si è messo in vetrina collezionando 6 gol e 4 assist in 35 gare.

Foto: Lorient Twitter