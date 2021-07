Un bel colpo per la Spal. Tutto confermato rispetto a quanto vi avevamo anticipato qualche giorno fa, accordo con l’Atalanta per il prestito di Emanuele Lath, attaccante classe 1999 reduce da una buonissima stagione in Serie C con la Pro Patria. Adesso la possibilità di un salto di categoria.

FOTO: Sito ufficiale Atalanta