Un nuovo attaccante in arrivo per la Spal. Si tratta di Davide Latte Lath, classe 1999, di proprietà dell’Atalanta e reduce da una buona stagione con la Pro Patria. Latte Lath aveva molto mercato in Serie C, quasi tutte le big in lizza, e qualche proposta dalla B. Ma alla fine l’ha spuntata la Spal che sta per mettere a disposizione di Clotet un talento molto interessante.

Foto: Sito Atalanta