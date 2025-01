Latina, nessuna sorpresa: sarà Zuppel il nuovo attaccante

Nessuna sorpresa: sarà Diego Zuppel il nuovo attaccante del Latina. Confermato quanto vi avevamo già anticipato diversi giorni fa, Il classe 2002 in arrivo dal Trapani è già in città e si metterà presto a disposizione del nuovo club. Questo il comunicato della società in merito all’ufficialità: “Il Latina Calcio 1932 è lieto di comunicare l’arrivo in prestito dal Trapani dall’attaccante Diego Zuppel, classe 2002. Giovane punta centrale di ottima fisicità Zuppel ha già maturato esperienze importanti sia in Serie D che tra i professionisti, dimostrando qualità e capacità di adattamento. Cresciuto nelle giovani dell’Arezzo, Zuppel ha vestito le maglie di diverse squadre, tra cui quelle di Acireale e Trapani, confermandosi un talento in continua crescita”.

FOTO: Instagram Zuppel