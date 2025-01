Il Latina cerca un attaccante e lo ha individuato in Diego Zuppel. La trattativa con il Trapani per Il classe 2002 è in stato avanzato, al punto che già in giornata ci potrebbe essere la definizione dell’affare. Zuppel è stato monitorato da diversi club di Serie C, ma il Latina ha ormai piazzato lo scatto decisivo.

Foto: Instagram Zuppel