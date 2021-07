L’Atalanta saluta Gollini: “Grazie di tutto Gollo”

Dopo l’annuncio del Tottenham, che ha comunicato l’acquisto di Pierluigi Gollini, l’Atalanta attraverso Twitter ha salutato il suo ex estremo difensore. Ecco il messaggio: “4 stagioni e mezzo, 112 presenze, 38 clean sheet, 65 vittorie (58%), quarti di Champions League 19/20 e ottavi 20/21, 2 finali di Coppa Italia e molte altre pagine di storia nerazzurra… Grazie di tutto Gollo e in bocca al lupo per la tua nuova avventura!”.

4 stagioni e mezzo, 112 presenze, 38 clean sheet, 65 vittorie (58%), quarti di @ChampionsLeague 19/20 e ottavi 20/21, 2 finali di Coppa Italia e molte altre pagine di storia nerazzurra… 👏🏼 Grazie di tutto Gollo e in bocca al lupo per la tua nuova avventura! 🖤💙#GrazieGollo pic.twitter.com/YUpYMu7SZS — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 24, 2021

FOTO: Twitter Atalanta