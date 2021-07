Gollini nuovo portiere del Tottenham: è ufficiale. Una volata dal 29 giugno

Pierluigi Gollini è il nuovo portiere del Tottenham. Operazione in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinante condizioni. Una sorpresa del 29 giugno, fin a quel momento mai Gollini era stato accostato agli Spurs, un obiettivo di Paratici che si concretizza. Questo il comunicato del Tottenham: “Siamo lieti di annunciare la firma del portiere Pierluigi Gollini dall’Atalanta in prestito stagionale, con un’opzione per rendere permanente il trasferimento. Nato a Bologna, Pierluigi, 26 anni, ha giocato nelle giovanili del Verona e del Manchester United prima di tornare a Verona per esordire in Serie A nel settembre 2014. Ha giocato 27 volte la stagione successiva, 2015/16, spingendo al trasferimento all’Aston Villa nel luglio 2016. Ha giocato 20 volte per il Villa nel campionato 2016/17 e, per coincidenza, era in panchina quando abbiamo battuto il Villa 2-0 nel terzo turno di FA Cup a White Hart Lane a gennaio 2017. Pierluigi è tornato in Italia inizialmente in prestito all’Atalanta nello stesso mese, una mossa diventata permanente nel giugno 2018. Da allora ha giocato 108 volte in tutte le competizioni per il club bergamasco, incluse 10 presenze in Champions League nel 2019/20 e nel 2020/ 21. Ha giocato 32 volte la scorsa stagione quando l’Atalanta è arrivata terza in Serie A e si è classificata seconda in Coppa Italia. Pierluigi è stato convocato a livello Under 18, 19, 20 e 21 per l’Italia e ha fatto il suo debutto senior dalla panchina in una partita di qualificazione a Euro 2020 contro la Bosnia-Erzegovina a novembre 2019. L’accordo è soggetto ad autorizzazione internazionale”.

✍️ We are delighted to announce the signing of goalkeeper Pierluigi Gollini from Italian side Atalanta on a season-long loan, with an option to make the transfer permanent. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 24, 2021

FOTO: Twitter Tottenham