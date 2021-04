L’Atalanta non la chiude e resta in 10 (espulso Gosens): gran pari di Cristante, poi la Roma sfiora il bis

Finisce in parità la gara tra Roma e Atalanta all’Olimpico.

La Roma sfrutta al meglio gli errori dei bergamaschi, autori di un primo tempo strepitoso, ma chiuso in vantaggio solo 1-0, sprecando tantissime palle gol.

Partita dominata a larghi tratti dalla Dea che ha pressato per quasi tutti i 45 minuti. La squadra di Gasperini è passata in vantaggio portandosi sull’ 1-0 meritatamente grazie al gol di Malinovskyi che ha trasformato in rete un cross basso di Gosens. I bergamaschi hanno rischiato di fare più gol, sullo 0-0 Pau Lopez ha salvato su Zapata prima e su Ilicic poi. Dopo il vantaggio atalantino la Roma ha tentato una reazione senza creare pericoli a Gollini, l’Atalanta, invece, ha sfiorato il raddoppio in un paio di occasioni.

Nella ripresa, ingenuità di Gosens che in pochi minuti ha preso un doppio giallo lasciando l’Atalanta in 10 a una ventina di minuti dalla fine. Ne ha approfittato la Roma che ha pareggiato con l’ex Bryan Cristante, che ha regalato l’1-1 ai giallorossi.

Roma che nel finale ha rischiato addirittura di vincere con Dzeko che si è visto parare una conclusione a colpo sicuro da Gollini, che si è ripetuto anche nel finale.

Nei minuti di recupero, anche la Roma in 10, con un doppio giallo ad Ibanez nel giro di pochi secondi.

Un pareggio che non serve a nessuna delle due. La Roma vede lontana la zona Champions. I giallorossi salgono a 55, ma sono a -10 dalla Juve attualmente quarta.

L’Atalanta aggancia proprio i bianconeri a 65 punti, ma spreca la possibilità di portarsi sola al secondo posto, scavalcando anche il Milan che resta invece secondo.