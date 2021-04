Atalanta avanti sulla Roma (1-0) all’intervallo. Decide la rete di Malinovskyi

Concluso il primo tempo all’Olimpico tra Roma e Atalanta. Partita dominata a larghi tratti dalla Dea che ha pressato per quasi tutti i 45 minuti. La squadra di Gasperini conduce 1-0 meritatamente grazie al gol di Malinovskyi che ha trasformato in rete un cross basso di Gosens. I bergamaschi hanno rischiato di fare più gol, sullo 0-0 Pau Lopez ha salvato su Zapata prima e su Ilicic poi. Dopo il vantaggio atalantino la Roma ha tentato una reazione senza creare pericoli a Gollini, l’Atalanta, invece, ha sfiorato il raddoppio in un paio di occasioni.

Foto: Twitter Atalanta