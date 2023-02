Laporta: “Messi è patrimonio del Barça, ma ora è al PSG. Parole del fratello? L’importante è che abbia chiesto scusa”

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, è tornato a parlare di Lionel Messi. Interpellato sulla questione in conferenza stampa, circa un eventuale ritorno, il numero uno del club catalano ha dichiarato: “Leo è patrimonio del Barça e siamo orgogliosi di averlo avuto. Ma ora è del PSG e non voglio parlare di giocatori che militano in altri club”. E sulle dichiarazioni del fratello Matias: “L‘importante è che abbia chiesto scusa”.

Foto: Instagram Laporta