Il fratello di Messi: “Leo non tornerà al Barça. E se mai dovesse farlo, butteremmo fuori l’ingrato Laporta”

Queste dichiarazioni di Matias Messi, fratello della Pulga, hanno lasciato letteralmente sotto shock l’ambiente blaugrana, speranzoso di poter riabbracciare il fuoriclasse oggi in forza al PSG. Il fratello di Leo ha parlato su un canale Twitch del fatto che il ritorno di Messi al Barça dipenda soprattutto dal fatto che il presidente Laporta debba farsi da parte e non ha perso l’occasione per sminuire il club ed esaltare le imprese del fratello. Riportiamo di seguito le sue dichiarazioni: “Leo Messi non tornerà al Barcellona e se mai dovesse tornarci il club avrà bisogno di una bella ripulita. Ho un ritaglio di giornale che dice che Messi debba tornare al Barcellona. Io avrei aggiunto nel sottotitolo che non torneremo mai e se mai dovessimo tornare daremmo una bella ripulita al club. Tra gli altri butteremo fuori Laporta, l’ingrato. Con tutto quello che Messi ha dato al Barcellona. Secondo me il Barcellona ha iniziato ad essere conosciuto per Messi. Chiunque abbia l’opportunità di viaggiare a Barcellona ed entri nel Museo di Barcellona vede che il Museo di Barcellona è Messi. La gente avrebbe dovuto protestare in modo che Laporta lasciasse il club e Leo rimanesse. Gli spagnoli sono traditori”.

Foto: Twitter Barcellona