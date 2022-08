Laporta chiude alla cessione di De Jong: “Non è in vendita”

Frenkie De Jong resta a Barcellona. Almeno è questo quello che ha sottolineato il presidente dei blaugrana, Joan Laporta, intervistato dal New York Times. Il patron del club ha rispedito al mittente le voci di mercato relative alla cessione del centrocampista olandese, nel mirino di Manchester United e Chelsea. Laporta ha spiegato: “Frenkie non è in vendita, è un giocatore che apprezziamo. Dovrebbe aiutare il club abbassandosi il salario, ma ha un contratto con noi e lo rispetteremo”.

Foto: Instagram De Jong