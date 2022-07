Sport: Chelsea, pronta l’offerta per De Jong

Il Chelsea è pronto a presentare un’offerta per Frenkie De Jong. Stando quanto riportato da Sport, il club di Todd Boehly ha avuto contatti negli scorsi giorni con Laporta, grazie al viaggio a Barcellona del presidente dei londinesi. La richiesta del Barcellona resta chiara: 80 milioni. Ma i Blues potrebbe abbassare le pretese del Barça grazie alle trattative parallele per Azpilicueta e Marcos Alonso il prezzo potrebbe abbassarsi. I Blues hanno così scavalcato il Manchester United, meta che non convince fino in fondo il centrocampista olandese, ma i Red Devils non hanno intenzione di arrendersi e nei prossimi giorni potrebbero rispondere presentando una nuova offerta.

Foto: Mundo Deportivo