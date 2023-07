Laport su Dembelé: “Ha degli agenti difficili con cui negoziare”

Intervistato da Mundo Deportivo, Joan Laporta ha parlato anche della situazione relativa a Ousmane Dembelé, il cui contratto scade tra un anno: “Ha degli agenti difficili con cui negoziare. Ora siamo in trattativa affinché rinnovi e speriamo che si risolva, ma sono dell’opinione che non lo sarà fino alla fine” ha detto il numero uno dei blaugrana. Che poi continua così: “Xavi è felicissimo di lui, lo so anche io e lo sanno gli agenti. Ed è per questo – aggiunge Laporta – che stanno premendo ma non perderemo la logica, il buon senso e la serenità che queste operazioni richiedono. Abbiamo la nostra struttura. Dembelé è nella fascia alta, cercheremo di mantenerlo così”.

